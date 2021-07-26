Кадыров анонсировал 100-процентную вакцинацию Чечни от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса должно пройти все взрослое население Чечни, предупредил глава республики Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания с членами правительства и глав районов.

По его словам, нельзя ограничиваться 60%, так как именно вакцинация - единственный способ уберечься от Covid-19.

"Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к населению и призвать своевременно привиться. Важно прислушиваться к мнению врачей, а не к людям, которые не имеют ничего общего с медициной", - цитирует главу Чечни РИА Новости.

Кадров напомнил, что врачи со всего мира убеждены: единственный способ справиться с пандемией заключается во всеобщей вакцинации.

"Жители региона должны проявить гражданскую сознательность и привиться, чтобы защитить себя и окружающих от COVID-19", - обратил внимание он.