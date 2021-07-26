На Дону ощущается сильная нехватка врачей

Лечебные учреждения Ростовской области ощущают острую нехватку врачей – их кадровый дефицит уже достиг 40%, - сообщает правительство региона.

Больше всего в регионе нуждаются в работниках скорой медицинской помощи, участковых, а также в педиатрах и терапевтах, и для привлечения новых кадров делается все возможное – введены стимулирующие выплаты, открыта программа "Земский доктор", врачам выделяют жилье или оплачивают съемную квартиру, - передает "АиФ-Ростов".