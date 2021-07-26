Самолет с министром обороны Турции столкнулся с птицей

Самолет, на борту которого летел министр обороны Турции Хулуси Акар, совершил вынужденную посадку, об этом пишет агентство Anadolu.

Воздушное судно столкнулось с птицей вскоре после взлета с аэродрома в южной провинции Газиантеп, где глава Минобороны находился в инспекционной поездке на границу с Сирией.

На борту вместе с Акаром были начальник генерального штаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.

В результате в стекле самолета образовалась трещина.