Самолет с министром обороны Турции столкнулся с птицей
Самолет, на борту которого летел министр обороны Турции Хулуси Акар, совершил вынужденную посадку, об этом пишет агентство Anadolu.
Воздушное судно столкнулось с птицей вскоре после взлета с аэродрома в южной провинции Газиантеп, где глава Минобороны находился в инспекционной поездке на границу с Сирией.
На борту вместе с Акаром были начальник генерального штаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.
В результате в стекле самолета образовалась трещина.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться