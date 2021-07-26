Власти Ставрополья готовы ввести новые ковидные ограничения

В случае дальнейшего ухудшения ситуации по коронавирусу власти Ставрополья будут вынуждены разработать и ввести план дополнительных ограничений - суточная заболеваемость в крае впервые с начала пандемии превысила 300 человек, - сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

"Остановить этот рост поможет только вакцинация, темпы которой важно постоянно сохранять высокими", – рассказал глава региона Владимир Владимиров на заседании краевого совета по борьбе с коронавирусом, передает "АиФ-Ставрополье".

Запас вакцины в крае позволяет привиться от коронавируса практически каждому – это более 106 тыс доз первого и более 256 тыс доз второго компонентов, и Владимиров призвал земляков привиться, чтобы избежать возврата к жестким ограничениям.