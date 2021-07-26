Минздрав разрешил петербургской компании клинические исследования новой коронавирусной вакцины

Министерство здравоохранения России выдало биотехнологической компании Biocad (Санкт-Петербург) разрешение на клинические исследования новой векторной вакцины от Covid-19, следует из госреестра лекарственных средств.

Цель клинического исследования - оценить безопасность и иммуногенность рекомбинантной векторной вирусной вакцины на основе AAV5-RBD-S.

Исследования будут проходить до конца 2026 года, к ним присоединятся 360 пациентов, им будут вводиться раствор внутримышечно, передает ТАСС.