В Дагестане отпраздновали День конституции республики

Сегодня, в День конституции Дагестана, глава региона Сергей Меликов вручил государственные награды и премии выдающимся жителям республики, - сообщили в пресс-службе главы республики.

Государственные награды получили более 20 дагестанцев, проявившие себя в сферах образования, культуры, спорта, медицины, еще 14 человек удостоены госпремий Дагестана и премий имени Расула Гамзатова.

"27 лет назад был принят основной закон республики, который закрепил исторический выбор дагестанцев жить в мире и согласии с многонациональным народом России, провозгласил приоритет прав и свобод человека, приверженность социальной справедливости и созданию благоприятных условий жизни и труда для всех дагестанцев", – сказал на мероприятии Сергей Меликов, передает "АиФ-Дагестан".

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией орденом Пирогова был награжден завотделением анестезиологии-реанимации Бабаюртовской ЦРБ Магомедрасул Рабаданов, а старшая медицинская сестра Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Чакар Шагидова была удостоена Почетной грамоты президента РФ.

Медалью "За вклад в развитие физической культуры и спорта в Дагестане" получил Милад Алирзаев, завоевавший золото на Кубке мира по борьбе в 2020 году в Сербии.

За трудовые заслуги Почетной грамотой Дагестана отмечен руководитель одного из лучших фермерских хозяйств республики Иса Чумаев, а первый вице-премьер Дагестана Нюсрет Омаров получил медаль "За вклад в социально-экономическое развитие Дагестана".

Меликов также высоко оценил заслуги лауреатов премии имени Расула Гамзатова, отметив, что их работа обогащает культурную жизнь республики, сохраняет традиции единства и дружбы дагестанских и других народов России.

Премию имени Расула Гамзатова за книгу "Медовые родники" получила Тубхат Зургалова. Магомед Алиев, получивший премию за книгу "Тайная тетрадь", отметил беспристрастность комиссии, которая оценивала работы номинантов.

Меликов отметил, что в регионе годами накапливались социально-экономические проблемы, которые требуют системного решения, и в этой работе не обойтись без помощи сегодняшних лауреатов.