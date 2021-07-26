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Неудачливый грабитель не смог обокрасть банк через вентиляцию в Тбилиси

Неудачливый грабитель не смог обокрасть банк через вентиляцию в Тбилиси

Неизвестный предпринял попытку обокрасть филиал VTB банка в Тбилиси сегодня днем, информацию об этом подтвердили в МВД Грузии.

По данным ведомства, идет расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии - "угроза" и "попытка кражи", передает Sputnik Грузия.

Ранее СМИ сообщили, что преступник забрался в банк на улице Чавчавадзе через вентиляционную трубу. Однако злоумышленника заметил один из сотрудников банка. Тогда неудачливый вор облил его неизвестным веществом и сбежал тем же способом - через трубу.

Пострадавших нет, полиция ведет поиски преступника.

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