Жителей Сочи предупредили о смерче и ливне с градом

В Сочи с сегодняшнего вечера и по 28 июля местами пройдут ливни с грозами и градом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как отмечается, на реках возможны подъемы уровней воды, а в горах возрастает риск схода селей.

"27 июля 2021 года на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказано в сообщении.

Спасатели призывают местных жителей временно отказаться от отдыха у воды, а также не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.