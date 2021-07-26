Жителей Сочи предупредили о смерче и ливне с градом
В Сочи с сегодняшнего вечера и по 28 июля местами пройдут ливни с грозами и градом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Как отмечается, на реках возможны подъемы уровней воды, а в горах возрастает риск схода селей.
"27 июля 2021 года на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказано в сообщении.
Спасатели призывают местных жителей временно отказаться от отдыха у воды, а также не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.
Вестник Кавказа
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