Боевые гранаты нашли в подвале дома в Ереване
Две гранаты с взрывателями были найдены в доме в Ереване, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС Армении.
Сегодня в 11:52 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что в подвале одного из домов на улице Бабаяна находится граната.
На место ЧП направились спасатели и пожарные. В подвале здания они нашли две ручные оборонительные гранаты "Ф-1" с взрывателем.
Специалисты передали опасные предметы сотрудникам полиции.
Вестник Кавказа
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