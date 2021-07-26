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Боевые гранаты нашли в подвале дома в Ереване

Боевые гранаты нашли в подвале дома в Ереване

Две гранаты с взрывателями были найдены в доме в Ереване, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС Армении.

Сегодня в 11:52 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что в подвале одного из домов на улице Бабаяна находится граната.

На место ЧП направились спасатели и пожарные. В подвале здания они нашли две ручные оборонительные гранаты "Ф-1" с взрывателем.

Специалисты передали опасные предметы сотрудникам полиции.

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