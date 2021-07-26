Бюджетники КБР в августе получат прибавку к зарплате

Уже в августе бюджетники Кабардино-Балкарии получат повышенные зарплаты - более 500 млн рублей на это выделило правительство КБР, - сообщает пресс-служба главы региона.

"Рост оплаты труда на 10% работников казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры, образования, спорта, социальной сферы, финансируемых за счет республиканского бюджета, коснется выплат, начисляемых с 1 августа 2021 года. Необходимые средства будут выделены за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, а также средств дотации на сбалансированность из федерального бюджета", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Такое же повышение зарплаты ожидает государственных служащих и работников органов государственной власти, не занимающих должности государственной гражданской службы.

Документ не затронет работников, занимающих государственные должности, в том числе на главу и депутатов парламента республики, руководителей исполнительных органов государственной власти, - сказано в сообщении.

Напомним, в КБР насчитывается более 46 тыс бюджетников, программа поэтапного повышения их заработной платы проработана правительством республики на три года вперед.

