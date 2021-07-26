Дагестанский Избербаш круглосуточно обеспечат чистой водой

Власти Дагестана привлекли опытных специалистов для устранения проблем с бесперебойным обеспечением водой жителей города Избербаш, - сообщили в пресс-службе главы республики.

"Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов утвердил проект устранения проблем качественного водоснабжения в Избербаше, предложенный его заместителем Манвелом Мажонцем", - сообщил врио главы Дагестана Сергей Меликов, заявив, что установлена основная причина отсутствия водоснабжения в Избербаше, передает "Интерфакс".

"Не буду вдаваться в подробности. Это не весь водовод, это только 10 км этого водовода, которые нужно немедленно менять", - процитировали в пресс-службе руководителя республики.

Работы по устранению проблемы даже в самом скором периоде времени займут 4 месяца, но с гарантией на 50 лет, - добавил Меликов, отметив, что этим занимается организация с опытом, системно решающая подобные проблемы и имеющая хорошую репутацию.