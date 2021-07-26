Чеченские спасатели предупредили о сильных осадках и шквалистом ветре

В Чечне в ближайшие три дня ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться шквалистым ветром, - говорится в экстренном предупреждении центра управления в кризисных ситуациях республиканского главка МЧС.

"До конца суток 26 июля, а также в течение дня 27 и 28 июля местами в Чечне ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с; на реках подъемы уровня воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также в МЧС региона выдали стандартные рекомендации для жителей в непогоду.