Стало известно, что обсудят депутаты на первом заседании нового парламента в Армении

Пресс-служба Национального собрания Армении опубликовала повестку первого заседания парламента нового созыва, она размещена на сайте законодательного органа.

В общей сложности на заседании, которое начнется 2 августа в 10.00, будет обсуждаться семь вопросов.

Депутатам предстоит сформировать счетную комиссию, выбрать председателя и трех вице-спикеров, создать парламентские комиссии и определиться с их руководителями.

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект закона об изменении структуры правительства и вопрос об одобрении программы кабмина.