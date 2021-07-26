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Стало известно, что обсудят депутаты на первом заседании нового парламента в Армении

Стало известно, что обсудят депутаты на первом заседании нового парламента в Армении

Пресс-служба Национального собрания Армении опубликовала повестку первого заседания парламента нового созыва, она размещена на сайте законодательного органа.

В общей сложности на заседании, которое начнется 2 августа в 10.00, будет обсуждаться семь вопросов.

Депутатам предстоит сформировать счетную комиссию, выбрать председателя и трех вице-спикеров, создать парламентские комиссии и определиться с их руководителями.

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект закона об изменении структуры правительства и вопрос об одобрении программы кабмина.

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Вестник Кавказа

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