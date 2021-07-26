Белорусских пассажиров из Москвы в Анталью доставит запасной борт "Белавиа"

В турецкую Анталью из Москвы с пассажирами вылетел запасной борт белорусской авиакомпании "Белавиа": он поднялся в воздух из московского аэропорта "Домодедово" в 16.57.

Ранее сегодня самолет "Белавиа", следовавший из Минска в Анталью со 189 пассажирами и семью членами экипажа, подал сигнал бедствия и благополучно приземлился в аэропорту "Домодедово", передает РИА Новости.

Как рассказал представитель экстренных служб, на борту самолета сработал датчик давления, а садился самолет с одним выключенным двигателем.

В "Белавиа" позже сообщили, что на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.