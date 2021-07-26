QR-коды понадобятся для посещения учреждений культуры в Москве

Учреждения культуры могут начать действовать по системе QR-кодов для посетителей в Москве, такой приказ столичного департамента культуры был опубликован сегодня на портале мэра и правительства.

В нем говорится, что количество посетителей на культурно-досуговых или зрелищных мероприятиях, таких как лекции, творческие встречи, представления, кинопоказы, в аудиториях, выставочных и зрительных залах и кинотеатрах, не может превышать половины от общей вместимости указанных мест, но не более 500 человек. Еще одним обязательным условием является наличие посадочных мест.

"Ограничения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не применяются при организации доступа всех посетителей с применением QR-кодов, оформленных в соответствии с указом мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ", - сказано в приказе.

Соответственно, если мероприятие проходит в формате COVID-free, то зрители могут не надевать маски и перчатки.