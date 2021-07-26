Узбекистан поставит на конвейер выпуск "Спутника V"

В ближайшее время в Узбекистане начнется промышленное производство российской вакцины "Спутник V", - заявил сегодня заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Нургалиев отметил, что Россия будет оказываться помощь и поддержку странам СНГ в ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в области борьбы с биологическими угрозами,.

"Пандемия COVID-19 показала сложность решения проблемы с распространением опасных инфекционных заболеваний и еще раз акцентировала приоритеты сотрудничества нашего государства с партнерами по СНГ. Именно в страны СНГ Россия в первую очередь осуществляла поставки тестов, медикаментов, оказывала всестороннюю методическую и медицинскую помощь", - рассказал Нургалиев в интервью "Российской газете", напомнив, что в государствах СНГ началось активное применение вакцины "Спутник V", передает РИА Новости.

"В Беларуси и Казахстане уже налажено ее производство по российским технологиям, а в Узбекистане планируется приступить к выпуску вакцины в ближайшее время", - отметил Нургалиев.