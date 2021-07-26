Двухсотлетняя груша стала памятником живой природы в Ингушетии

Груша, возраст которой превышает 200 лет, признана памятником живой природы в горной Ингушетии. Такое сообщение опубликовано в Instagram Минприроды Ингушетии.

Дерево растет в Джейрахском районе, в окрестностях села Ляжги, на высоте 850 м над уровнем моря, около башенных комплексов исторического значения Гаркхи XIII-XV веков.

Согласно решению, принятому на заседании сертификационной комиссии в рамках Всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы", оно включено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, ему выдан соответствующий сертификат.

Напомним, ранее груша была обследована экспертами Центра древесных экспертиз НПСА "Здоровый лес", которые установили, что ее возраст на 2018 год составляет 208 лет.