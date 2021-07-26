Сотрудничество России и Азербайджана в ненефтяном секторе укрепит отношения между странами

Экономика Азербайджана вышла из рецессии, а рост ВВП в первой половине 2021 года составил 2%. Об этом в интервью государственному телеканалу AzTV заявил на днях президент страны Ильхам Алиев.

"Итоги 6 месяцев показывают, что экономика страны вышла из рецессии. С начала текущего года каждый месяц рецессия сокращалась, и по итогам мая был зафиксирован незначительный рост ВВП. По итогам 6 месяцев экономический рост составил 2% и это хороший показатель", - поведал глава государства, добавив, что рост ненефтяного ВВП за отчетный период превысил 5%.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Ровшан Ибрагимов рассказал, за счет чего Азербайджану удалось добиться роста ВВП в первом полугодии, а также о том, какую роль в этом сыграла Россия.

"На днях было заявлено, что два крупных промышленных объекта Азербайджан - Карбамидный завод и завод по производству метанола - вышли на полную мощность своего производства. Стоит отметить, что оба этих завода были созданы с двумя целями: полностью обеспечить внутренний рынок, то есть сократить выход валюты из страны, а также увеличить экспорт. Кроме того, Азербайджан взял за основу создание промышленных городов не только на Апшеронском полуострове, но и в регионе, где в принципе, если рассматривать в историческом ракурсе, промышленность не была развита. Один из таких промышленных городков будет создан на освобожденных территориях в Агдаме. Проект уже составлен, идет строительство. Население Агдама составит 100 тыс человек. Это даже больше, чем до войны. Мы видим, что есть определенный процесс создания диверсификационной промышленности", - поведал политолог.

Он также напомнил, что на днях было заявлено о том, что в международном порту Алят будет создана свободная экономическая зона. "Это первый опыт для Азербайджана. Возможно, несколько запоздалый. Но СЭЗ создается с целью возможного привлечения иностранного капитала, инвестиций. Прежде всего, там будет развиваться логистика и транспортировка, и, конечно же, не без производства. По мере того, как будет спадать напряженность, связанная с коронавирусом, возможно, также побочным положительным эффектом будет дальнейшее развитие туристического направления, которое фактически было уничтожено во время пандемии. Постепенно, я думаю, этот сектор тоже будет развиваться. А так в целом для Азербайджана за основу берется несколько направлений. Это развитие нефтехимической промышленности как кластера, учитывая азербайджанский опыт в этом направлении, транспортировка, сельское хозяйство и туризм", - рассказал Ровшан Ибрагимов.

Помимо этого, эксперт сообщил о том, какое влияние на развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана оказывает Россия, являющаяся одним из ее ключевых инвесторов. По словам эксперта, буквально на днях был визит экспортеров РФ в Азербайджан, в ходе которого стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества.

"Если говорить о конкретных примерах, то один из секторов промышленности, который не был развит в Азербайджане, - фармацевтический. В настоящее время несколько российских компаний участвуют в создании заводов, которые будут производить лекарственные препараты, шприцы и т.д. Не стоит также забывать, что для того, чтобы развивать ненефтяной сектор, в Азербайджане активно работают российские банки. Они довольно широко предоставляют кредиты. Тот же "Газпром Банк" дает довольно большие кредиты, в том числе SOCAR, которая также внедряет развитие промышленности в ненефтяном секторе. Кроме того, надеюсь, что по мере того, как будет развиваться послевоенная ситуация и транспортные коридоры в южно-кавказском регионе, появятся дополнительные возможности как в инвестициях, так и в транспортировке, что взаимосвязано. Это тоже укрепит отношения между странами", - заключил Ровшан Ибрагимов.