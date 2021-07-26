Глава Минобороны России побеседовал по телефону с армянским коллегой

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сегодня провел телефонные переговоры с и.о. министра обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном, - сообщили в Минобороны России.

"В ходе разговора стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве, не уточняя другие детали, передает РИА Новости.