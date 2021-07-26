Третий день Олимпиады завершился в Токио

Сегодня в Токио прошел третий день летних Олимпийских игр.

По его итогам россияне завоевали пять наград, в том числе три золотые медали.

Олимпийскими чемпионами стали София Позднякова (фехтование на саблях), Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский в командном многоборье по спортивной гимнастике, а также тхэквондист Максим Храмцов (до 80 кг).

"Серебро" взяла саблистка Софья Великая, уступившая в финале соотечественнице. Бронзовую награду завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

На данный момент Сборная России поднялась на четвертое место в неофициальном медальном зачете, у нее четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.

Лидируют пока японцы (8-2-3), на второй позиции - американцы (7-3-4), третье место - у китайцев (6-5-7).

Среди стран Южного Кавказа олимпийскую медаль сегодня завоевал только представитель Грузии: дзюдоист Лаша Шавдатуашвили взял "серебро" в весовой категории до 73 кг.