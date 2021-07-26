Россия снова проверит египетские курорты – на предмет ковид-безопасности

Российская делегация вновь проверит египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду для оценки эпидемической ситуации в стране перед возобновлением с 9 августа авиасообщения между РФ и египетскими курортами, - сообщил министр гражданской авиации арабской республики Мухаммед Манар Инаба.

"27 июля ожидается прибытие российской делегации для оценки эпидемической ситуации в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде", - цитирует слова министра местная газета Al-masry Al-youm, передает ТАСС.

Египетские власти провели все необходимые мероприятия для обеспечения здоровья туристов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде проведены, а их аэропорты получили международные свидетельства о готовности воздушных гаваней с точки зрения соблюдения антикоронавирусных мер и проведения противоэпидемических мероприятий, - заверил министр.