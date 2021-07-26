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Этим летом в Абхазии утонули 12 россиян

Этим летом в Абхазии утонули 12 россиян

С начала летнего туристического сезона в Абхазии утонуло уже 12 российских туристов.

"За время туристического сезона утонуло двенадцать отдыхающих из России", - сообщил представитель пресс-службы МЧС Абхазии, пишет РИА Новости.

Напомним, в понедельник в акватории Гагры выловили тело петербуржца, который утонул 22 июля.

Посольство России в республике призывает отдыхающих не купаться в море во время неблагоприятных погодных условий.

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Вестник Кавказа

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