Этим летом в Абхазии утонули 12 россиян
С начала летнего туристического сезона в Абхазии утонуло уже 12 российских туристов.
"За время туристического сезона утонуло двенадцать отдыхающих из России", - сообщил представитель пресс-службы МЧС Абхазии, пишет РИА Новости.
Напомним, в понедельник в акватории Гагры выловили тело петербуржца, который утонул 22 июля.
Посольство России в республике призывает отдыхающих не купаться в море во время неблагоприятных погодных условий.
Вестник Кавказа
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