Минобороны Азербайджана: Армения распространяет необоснованную информацию о боях

В министерстве обороны Азербайджана опровергли информацию, распространяемую армянской стороной о ведении боевых действий на Лачинском, Ходжавендском и Нахчыванском направлениях.

В оборонном ведомстве отметили, что эта информация не имеет никаких оснований.

Отмечается, что армянский военнослужащий получил ранения в перестрелке, произошедшей в результате конфликта между военнослужащими ВС Армении.