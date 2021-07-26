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Минобороны Азербайджана: Армения распространяет необоснованную информацию о боях

Минобороны Азербайджана: Армения распространяет необоснованную информацию о боях

В министерстве обороны Азербайджана опровергли информацию, распространяемую армянской стороной о ведении боевых действий на Лачинском, Ходжавендском и Нахчыванском направлениях.

В оборонном ведомстве отметили, что эта информация не имеет никаких оснований.

Отмечается, что армянский военнослужащий получил ранения в перестрелке, произошедшей в результате конфликта между военнослужащими ВС Армении.

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Вестник Кавказа

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