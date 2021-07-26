"Пандемия одиночества" пришла в ЕС вслед за пандемией коронавируса

В докладе европейского Объединенного исследовательского центра (JRC) говорится, что во время пандемии COVID-19 в страна ЕС вдвое выросло число людей, чувствующих себя одинокими.

По мнению ученых, в Евросоюзе существует риск развития "пандемии одиночества", ситуация требует немедленного вмешательства.

"Согласно докладу JRC, каждый четвертый житель ЕС чувствует себя одиноким, число одиноких людей во время пандемии коронавируса удвоилось во всех возрастных группах… По сравнению с 2016 годом уровень одиночества среди лиц в возрасте 18-35 лет увеличился в четыре раза", - отмечается в докладе, пишет РИА Новости.

В 2016 году одинокими чувствовали себя 12% европейцев, в 2021-м - 25%. Одиночество отмечается во всех возрастных категориях, среди мужчин и женщин, горожан и жителей сел.

При этом до пандемии на севере Европы уровень одиночества был низким - 6%, в настоящее время все регионы Евросоюза демонстрируют практически одинаковый высокий уровень одиночества - 22-26%.

За время пандемии у европейцев на 20-30% снизились положительные ощущения, такие как чувство бодрости, активности, спокойствия, заинтересованности. Ровно на столько увеличились отрицательные эмоции, среди которых напряжение и подавленность.