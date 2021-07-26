Россия предложила Японии равноценный обмен по Курилам

После визита Мишустина на остров Итуруп на ковер в японский МИД вызвали российского посла. Почему тема Курильских островов все еще не закрыта и есть ли у нее справедливое решение?

26 июля 2021 года в МИД Японии срочно вызвали посла РФ Михаила Галузина. Японцы вручили дипломату ноту протеста. Поводом к нему стал визит российского премьера Михаила Мишустина на остров Итуруп. Для Токио Итуруп и еще три Курильских острова – часть Японии, которая, по ее мнению, после Второй мировой была оккупирована Советским Союзом. С того времени прошло уже больше 70 лет, но Токио до сих пор не смирился с потерей территорий. Каждый год 7 февраля в Японии отмечают День Северных территорий – так они называют Курилы. И в этот день к посольству России приходит толпа недовольных, требующая отдать острова.

В советское время, при правлении Хрущева Москва была готова на компромисс с Токио. СССР готов был отдать два маленьких острова – Хабомаи и Шикотан – при условии, что США выведут свои войска из Японии. Американцы отказались покидать Восточную Азию, и Москва закрыла вопрос. Очередная попытка была предпринята при Горбачеве, сказавшем, что между Японией и Советским Союзом существует территориальный вопрос. Но реальных подвижек в решении проблемы не было и тогда.

Лишь спустя десятилетия, в 2018 году, когда в Сингапуре встретились предыдущий премьер Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин, страны решили ускорить переговоры для достижения окончательного решения. Почти три года Путин и Абэ встречались в разных точках планеты. Абэ приезжал на форумы в Петербург, Владивосток и Москву. Но дальше разговоров дело не шло.

Точку в вопросе поставили поправки в Конституцию России. В этом документе есть пункт о "неотчуждении территорий РФ". Его внесли, в первую очередь, для Крыма, чтобы будущие правители не вздумали его вернуть Украине. Но положение распространяется и на остальные российские земли, в том числе, и на Курильские острова. Эту реальность понимают и сами японские власти. Так бывший дипломат и работник посольства Японии Ёдзи Камэяма недавно писал, что 9 статья Советско-японской декларации 1956 года, которая предполагает передачу двух островов Японии, может быть признана неконституционной.

"Другими словами, существует возможность того, что статья 9-я Совместной советско-японской декларации и принятие советской стороной обязательств (не обязательств, а обещания. — А. К.) по возврату (передаче. — А. К.) Японии двух островов могут быть признаны неконституционными. В таком случае создалась бы возможность признать статью 9-ю Совместной советско-японской декларации недействительной", - пишет Камэяма.

Россия уже на всех уровнях дает понять, что тема закрыта. Глава МИД Сергей Лавров ссылается на итоги Второй мировой войны, которые, по его заявлениям, не могут быть пересмотрены. То есть все территориальные приобретения России должны остаться за ней. Ведь если отдать Курилы, это может создать прецедент. И тогда немцы могут попросить назад Кёнигсберг – Калининград.

Несмотря на сложную реальность, японцы все еще не сдаются. Нынешний премьер Японии Ёсихидэ Суга настроен менее компромиссно, чем Абэ, и говорит, что Токио на переговорах будет поднимать вопрос о принадлежности не двух, а всех четырех островов. Японский эксперт по России Камэяма считает, что у Токио есть козырь при споре с Россией. В Японии размещены 55 тысяч американских военных, и объединенная американо-японская коалиция может напугать Россию. На такие подходы Путин реагирует крайне жестко.

«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить — но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил», — сказал Путин 20 мая.



К этому можно добавить, что по современным ракетным вооружениям американцы сильно отстают от России. Да и бороться одновременно с Россией и другим врагом - Китаем - США, даже при поддержке Японии, будет почти нереально. Китайский портал NetEase недавно писал, что в случае войны Токио проиграет Москве, потому что у второй более сильная сухопутная армия и авиация.

В этой тупиковой ситуации для Японии самый оптимальный выход – сменить жесткую дипломатию на мягкий экономический подход. Побывавший недавно на Курилах премьер Мишустин сказал, что власти России обсуждают введение на Курилах режима свободной таможенной зоны. А еще раньше Путин объявил «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность на этих островах. Курильские острова богаты рением, используемым при строительстве космических кораблей, нефтью и рыбой. Если бы Токио действовал умом, то мог бы использовать колоссальные инвестиционные возможности. Прислушаются ли японские политики к голосу разума или предпочтут оставаться пешками на американской шахматной доске, зависит только от них самих.