В Иране открылся первый инновационный ядерный центр

В понедельник в Тегеране начал работу первый инновационный ядерный центр Ирана.

На церемонии открытия присутствовали глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и вице-президент по науке и технологиям Сорена Саттари, пишут местные СМИ.

Ядерный центр стал первым шагом на пути к формированию инновационной экосистемы в атомной отрасли, а также к практическому применению достижений иранских ученых-ядерщиков, например использование атомных технологий в медицине, промышленности и сельском хозяйстве.