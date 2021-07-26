Казахстан завоевал третью медаль на Олимпиаде в Токио

Казахстанская тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.

Олимпийской чемпионкой в дисциплине до 55 кг стала спортсменка из Филиппин, которая установила олимпийский рекорд в толчке - 127 кг и по сумме рывка и толчка - 224 кг. Серебро досталось представительнице Китая (97+126).

Чиншанло в рывке набрала 90 кг, а в толчке – 123, что позволило ей на килограмм опередить тяжелоатлетку из Узбекистана.