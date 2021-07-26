Венгрия упростила въезд для вакцинированных россиян

Туристы из России, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут с 27 июля въезжать в Венгрию без ПЦР-тестов и карантина.

По словам главы МИДа Венгрии Петера Сийярто, это решение взаимовыгодно для обоих государств. Российские туристы смогут отдыхать в Венгрии без дополнительных тестов, а граждане Венгрии - въезжать в России (при наличии ПЦР).

В МИД Венгрии выразили надежду, что россияне помогут стране восстановить туристическую отрасль после пандемии.