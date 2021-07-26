Новак: отклоняется более 10% заявок на газификацию в регионах

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о том, сколько заявок на газификацию подано в регионах.

"На сегодняшний день мы уже ведем заявочную компанию. Вот на данном экране показано, что, например, на сегодня всего подано 97 314 заявлений на догазификацию, из них отклонено... по разным причинам - 10 136", - сказал Новак в ходе совместного с "Единой Россией" обсуждения программы догазификации, пишет РИА Новости.

Он добавил, что штабы по газификации созданы уже в 66 регионах России, еще 17 штабов проходят согласование.