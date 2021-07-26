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В Грузии не выбрали главу ЦИК

В Грузии не выбрали главу ЦИК

Парламент Грузии вновь не смог избрать председателя Центральной избирательной комиссии. Ни один из представленных кандидатов не набрал нужное количество голосов.

В результате голосования на внеочередном пленарном заседании один из кандидатов Георгий Каландаришвили получил 81 голос вместо 90. Второй кандидат – Георгий Сантуриани набрал три голоса, сообщает "Спутник-Грузия".

Стоит отметить, что после провала избрания главы ЦИК на пять лет, парламент Грузии сможет избрать руководителя Центризбиркома только на 6 месяцев.

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