Вокруг Санкт-Петербурга построят второе автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД

Президент России Владимир Путин считает, что в обход Петербурга необходимо построить новое автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД в Подмосковье.

На совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла президент сообщил, что идет процесс привлечения средств Фонда национального благосостояния, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Эта трасса соединит Балтику и Урал. «В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье", - заявил Путин, пишет «Интерфакс».

По мнению президента, "это будет, безусловно, востребовано" для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область. "И конечно, нужно поговорить о планах по дальнейшему развитию общественного транспорта, в том числе с использованием средств ФНБ", - отметил российский лидер.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что такой проект уже обсуждался в 1990-х и 2000 годах, но тогда так и не был реализован. "Но сейчас это очень актуально как для Санкт-Петербурга, так и для Ленинградской области", - добавил Беглов.