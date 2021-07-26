История ислама в Крыму 

Крым - уникальный регион с точки зрения национального и культурного наследия. На протяжении веков на территории полуострова мирно сосуществуют представители различных национальностей, религий и культур. Исповедующие одну из традиционных религий - ислам - проживают на полуострове с XI века.

Согласно легендам, ислам в Крыму появился еще в далеком VII веке, благодаря Мелек-Аштеру, воевавшему с драконами и однажды прибывшему на полуостров, чтобы сразиться с великаном Салсалом. Смертельно раненный в схватке Мелек-Аштер одержал победу, но в итоге погиб и был похоронен на территории современного Бахчисарая. Реальный герой Малик ибн Аль-Харис аль-Аштар - военный и политик эпохи раннего ислама родом из Йемена - умер в Египте. Его гробницы, помимо Крыма и египетского Марджа есть в турецких городах Диярбакыр и Кахраманмараш (связано это с тем, что в суфийской традиции мавзолеи возводили не только в местах смерти выдающихся деятелей, но и там, где они являлись во снах шейху-правителю).

Несмотря на то, что первые исламские проповедники из Центральной Азии и Ирана оказались на полуострове уже VIII веке, исламизация Крыма заняла довольно длительное время, поскольку причерноморская территория находилась под влиянием Восточной Римской империи вплоть до взятия Константинополя в 1204 году. Уже к середине XIII века Крым оказался под властью Золотой орды, которая к тому времени начала постепенно исламизироваться. В первой четверти XIV века, когда Узбек-хан провозгласил ислам государственной религией, в Крыму открываются исламские медресе - учебные заведения. Первое медресе хана Узбека было построено в Солхате, ныне Старый Крым. Мечеть сохранилась по сей день и является древнейшей на территории полуострова.

Укоренение мусульманства в Крыму проходило одновременно со становлением крымско-татарского этноса. В результате распада Золотой Орды образовалось Крымское ханство (на территории бывшего Крымского улуса), которое попало под влияние Османской империи и впоследствии стало его вассалом. Статус государственной религии в Крымском ханстве получил суннизм ханафитского мазхаба, также были распространены течения турецкого и кавказского суфизма.

XVI-XVIII века считаются периодом расцвета ислама в Крыму. В это время крымские исламские богословы и алимы были широко известны на Северном Кавказе и в Саудовской Аравии. Исламское духовенство стало очень влиятельным и исполняло немаловажную роль в управлении ханством. К 1783 году на территории полуострова насчитывалось более полутора тысяч мечетей, множество медресе.

С присоединением Крыма к Российской империи жизнь мусульман полуострова практически не изменилась, а мечетей и медресе даже стало больше. Тем не менее со временем финансирование исламского духовенства уменьшилось, мусульманская культура не поддерживалась должным образом, в результате чего в конце XVIII века происходит массовая миграция крымских мусульман в Турцию. Вторая волна миграции пришлась на годы после Крымской войны. В результате массового исхода мусульманского населения были закрыты многие медресе и мечети. Тем не менее к началу XX века мусульманское население Таврической губернии вновь увеличилось, что привело к возобновлению работы многих мечетей и духовных учебных заведений.

В годы советской власти, несмотря на более мягкое отношение к исламу, чем к христианству, на территории полуострова происходит массовое уничтожение культовых исламских учреждений. Из библиотек изымается исламская литература. С депортацией крымскотатарского народа в 1944 году ислама на полуострове не было вплоть до 1980 годов. С возвращением крымских татар на историческую родину в 1980-1990 годах в Крым возвращается и ислам. Началось восстановление мечетей, в 1992 году было создано Духовное управление мусульман Крыма.

На сегодняшний день ислам - вторая по численности религия на Крымском полуострове. 13% верующих жителей региона - мусульмане, играющие важную роль в культурной, социальной и политической жизни многоконфессионального Крыма.