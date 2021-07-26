Карпин официально стал тренером сборной России

РФС заключил официальное соглашение с российским специалистом Валерием Карпиным, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что контракт будет действовать до 31 декабря текущего года – с возможностью дальнейшего продления.

Стоит добавить, что при этом Карпин сохранит пост главного тренера "Ростова".

Напомним, что первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября против Хорватии в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.