На юге Европы заболеваемость коронавирусом бьет рекорды

По данным ВОЗ, темпы заболеваемости коронавирусом стремительно растут в нескольких странах Европы.

Самая сложная ситуация наблюдается в Греции и на Кипре - максимум с начала пандемии, а также в Испании и Португалии - максимум с начала 2021 года.

Всего в ЕС выявили более 58,74 млн случаев заражения, умерли более 1,2 млн человек.

Наибольший суточный прирост заражений в Европе наблюдается в Великобритании - свыше 40 тыс, максимум с конца марта. В Испании ежесуточно выявляют по 25 тыс заболевших - максимум с февраля, в Португалии - более 4 тыс, февральский уровень.

Во Франции, Бельгии заболеваемость вернулась к майским максимумам, в Италии за месяц заболеваемость выросла в 10 раз, в Германии - в пять раз, на Мальте - в 20 раз. В Хорватии и Черногории заболеваемость с середины июня также выросла в разы.

Греция на минувшей неделе установила рекорд по новым случаям.