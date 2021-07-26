В Кремле дали оценку ситуации в Тунисе

Кремль следит за новостями из Туниса, и надеются, что ничего не будет угрожать стабильности и безопасности граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы отслеживаем, мы следим за теми новостями, которые поступают из Туниса, и, конечно же, мы рассчитываем на то, что, скажем так, ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в этой стране", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что лидер Туниса Кайс Саид отправил в отставку главу правительства Хишама аль-Мешиши, приостановил деятельность парламента и лишил неприкосновенности депутатов на фоне антиправительственных митингов в стране.