В Абхазии нашли тело утонувшего россиянина

В акватории Гагры нашли тело 30-летнего петербуржца, он пропал во время купания 22 июля.

"Обнаружено тело жителя Санкт-Петербурга Попова Антона Андреевича, 1991 года рождения, утонувшего в акватории города Гагра 22 июля", - говорится в сообщении МЧС Абхазии.

Попова опознала девушка, приехавшая на черноморский курорт вместе с ним. Тело доставлено в морг Гагрской районной больницы.

Посольство России в Абхазии напоминает отдыхающим, что нельзя купаться в море во время неблагоприятных погодных условий.