В МВД предложили отбирать у должников загранпаспорта

МВД России предложило законопроект, которым допускается изъятие загранпаспортов у должников. Его одобрили в правительстве России, пишет "Интерфакс".

Без заграничных паспортов могут остаться те россияне, которым ограничен выезд за границу. Например, из-за неисполнения судебных решений.

Согласно процедуре, человека признают невыездным, затем соответствующий орган информирует его об этом в течение дня, например, по электронной почте. Изъятые паспорта будут передавать в орган, который их выдал.

Невыездному должнику будет направлена копия соответствующего постановления. Загран он сможет вернуть в миграционной службе только после выполнения всех своих обязательств.

"Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.