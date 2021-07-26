Врач рассказал, какое лекарство спасет от боли без побочных эффектов

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самым безопасным обезболивающим является парацетамол.

Чаще всего люди спасаются от боли нестероидными противовоспалительными средства, такими как аспирин, анальгин, ибупрофен и другие. "Все препараты, которые мы принимаем как обезболивающие, от головной боли, от артритов, артрозов, боли в спине, боли в плече <…> они вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний", - отметил врач в эфире телеканала "Россия 1".

Такие препараты особенно опасны для людей старше 60 лет, так как могут привести к кровотечению.

От боли лучше всего пить парацетамол, заявил Мясников. Это лекарство также относится к нестероидным препаратам, но не вызывает побочной реакции для сердца и ЖКТ. "Если уж что-то болит, если вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол", - посоветовал он.