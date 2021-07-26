Лукашенко выразил благодарность Азербайджану за поставки нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Азербайджан за поставки нефти в республику, сообщает агентство БелТА.

"Благодарю за поставку углеводородного сырья в Беларусь. Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире", - заявил белорусский лидер в понедельник на встрече с послом Азербайджана в республике Латифом Гандиловым.

По словам Лукашенко, Азербайджан может рассчитывать на поддержку Беларуси. "Мы готовы реализовать те договоренности, которые были достигнуты во время моего недавнего визита в Азербайджан", - подчеркнул он.

В 2020 году, когда случилась временная поставка нефти в Беларусь из России, Азербайджан стал одним из основных альтернативных поставщиков сырья - порядка 1 млн тонн нефти. В 2021 году Минск продолжил закупки нефти в Азербайджане.