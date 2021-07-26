Базовую ставку в Казахстане повысили до 9,25% годовых

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9% до 9,25% годовых, инфляция в июне поставила рекорд за 12 лет.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с процентным коридором +/- 1 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,25%", - сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

Ужесточение денежно-кредитной политики вызвано необходимостью упредить риски раскручивания инфляционной спирали, пояснили в Нацбанке республики. Ожидается, что это поможет вернуть инфляцию в 2022 году в целевой коридор 4-6%. "При этом учтено влияние нестабильной эпидемиологической ситуации в мире и, в частности, в Казахстане на восстановление деловой активности. Повышение ставки поддержит привлекательность тенговых активов, что увеличит эффективность ценообразования на валютном и денежном рынках с целью формирования ожиданий, исключающих нежелательные равновесия", - считают в регуляторе.

В Казахстане по итогам июня годовая инфляция составила 7,9%, месяцем ранее - 7,2%. "На фоне реализации рисков произошел рост всех компонентов инфляции. Существенный, нехарактерный для летних месяцев рост цен на 1,1% в июне 2021 года является максимальным значением для данного месяца с 2009 года", - подчеркнули в Нацбанке.