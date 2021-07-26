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Голикова: проект "санитарный щит" должен быть продлен

Голикова: проект &quot;санитарный щит&quot; должен быть продлен

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала продлить проект "санитарного щита" до 2030 года, так как "мир достаточно развивается в этом направлении" и у России нет права на отставание. По ее словам, до 2024 года для этой цели будет направлено 30 млрд рублей.

 "Санитарный щит" должен позволить реагировать на угрозы, информация о которых только появляется за рубежом, и предпринимать необходимые меры до непосредственного закрытия границ", - приводит слова Голиковой РИА Новости.

Среди направлений работы проекта Голикова обозначила защиту извне, в частности, закрытие границ и ограничение перемещений.

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