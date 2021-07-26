Прямые рейсы на курорты Египта будут в два раза дороже стыковочных

В АТОР прогнозируют, что стоимость прямых перелетов на курорты Египта окажется как минимум вдвое выше стыковочных, пишет "Интерфакс-Туризм".

Оперштаб выдал разрешение только на пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. "Спрос перевозчиков на выполнение рейсов огромный - из Москвы и регионов в совокупности запрошено около 230 допусков. Но поскольку оперштаб разрешил всего по пять рейсов в неделю на каждый курорт, прямой перелет не получится дешевым - его стоимость будет минимум вдвое дороже стыковочного", - считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Скорее всего, разрешение дадут авиакомпаниям группы "Аэрофлот", также рейсы будут выполнять египетские авиакомпании, например Fly Egypt.

"Ввиду огромного спроса прямой перелет "Аэрофлотом" на курорты Египта и обратно будет стоить не менее 70 тыс рублей. Примерно в такую же сумму сегодня обойдется пакетный тур на курорты Египта с наземным трансфером из Каира и перелетом туда и обратно из регионов. Отдельно авиабилет можно приобрести от 23 тыс рублей", - отметила Ломидзе.

Расширения квоты по курортным направлениям Египта до 7 рейсов в неделю из Москвы можно в конце августа. Перелетов из регионов придется ждать дольше, добавила она.