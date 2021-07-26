Гарибашвили заявил о беспрецедентном росте экономики в Грузии

Беспрецедентный экономический рост в 12% за полгода позволит Грузии не брать кредиты в нынешнем году, заявил глава правительства этой страны Ираклий Гарибашвили.

"Мы все открыли. Уже несколько месяцев как экономика растет очень быстрыми темпами. У нас беспрецедентный рост во всем мире – 45% в апреле, 25% в мае, и ждем 18-процентного роста в июне. За первые шест месяцев у нас рос практически 12%, что позволило нам не брать ни один лари, ни один тетри в кредит в этом году. Более того, мы смогли увеличить наш бюджет на один млрд лари", - приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

Ранее сообщалось, что процесс восстановления экономики Грузии идет довольно быстро. Отмечается, что рекордный показатель роста был зафиксирован в апреле – 45%, за пять месяцев с начала года экономический рост составил 11,5%.

Грузинские власти призвали граждан активнее вакцинироваться, чтобы позитивная динамика продолжилась.