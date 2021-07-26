Антиковидный фестиваль состоялся в Железноводске

В Железноводске на территории Прогулочной набережной Курортного озера состоялся антиковидный фестиваль "Прививайтесь! Железно!", участники которого смогли не только прогуляться по специально подготовленному терренкуру, но и вакцинироваться.

В городской администрации отметили, что в рамках фестиваля привились более 600 человек, среди них были разыграны призы. Главный – электросамокат – достался гостю из Ростова.

"Наши предприниматели поддержали идею проведения фестиваля и предоставили скидки и подарки для тех, кто привился, что послужило дополнительной мотивацией для участия в вакцинации. Прививайтесь! Будьте ответственны!", - призвал мэр города Евгений Моисеев.