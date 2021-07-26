В августе в Ташкенте начнут производить узбекско-китайскую вакцину против коронавируса

Представители Министерства инновационного развития Узбекистана и китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical договорились начать производство вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAС2001 в Ташкенте уже в августе.

Сначала планируется производить до 10 млн доз препарата в месяц, затем производственные мощности нарастят до 200 млн доз в год. Сообщается, что вакцина будет выпускаться на базе СП Jurabek Laboratories в Ташкенте.

Китайская технология производства вакцины будет передана в Ташкент. "С целью повышения квалификации узбекских ученых и специалистов начнется одновременное обучение в Китае и Узбекистане", - рассказали в Мининноваций Узбекистана.