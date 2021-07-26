В Израиле более 100 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу, за сутки инфицированы 1,4 тыс человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло на 26 июля 861 516 человек.

Число активных случаев - 11606. Выздоровели 843 449 человек, за сутки - 1 423. Умер 6 461 пациент, за сутки двое.

Состояние 101 пациента оценивается врачами как тяжелое, 25 из них в критическом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости составляет 1,35. Тесты на коронавирус оказываются положительными в 2,08% случаев.

По данным минздрава Израиля, 45% зараженных коронавирусом в стране - молодежь 0-19 лет, 33% - люди 20-49 лет.