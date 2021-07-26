Самолет "Белавиа" сменил курс с Анталии на Москву

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс Минск-Анталья, изменил курс и направляется в сторону Москвы.

Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215, который вылетел из Минска в 9.35 по местному времени (совпадает с мск). В белорусской авиакомпании сообщили, что информация относительно этого борта уточняется, комментарий будет размещен позже.

По данным экстренных служб, на борту самолета "Белавиа" сработал датчик неисправности. На борту находятся 207 человек, включая экипаж, передает РИА Новости.