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Росавиация разрешила регулярное авиасообщение с Израилем, Азербайджаном, Литвой и еще 11 странами

Росавиация разрешила регулярное авиасообщение с Израилем, Азербайджаном, Литвой и еще 11 странами

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало допуски на регулярные рейсы в 14 стран.

По данным АТОР, среди них есть закрытые пока Израиль, Литва, Таиланд, Черногория. Также авиакомпании получили разрешение летать в открытые для россиян Азербайджан, Кипр, Сербию, Беларусь, Киргизию, Армению и Иорданию.

Отметим, допуск Росавиации не является официальным разрешением, но перевозчики смогут возобновить авиасообщение как только будет получено соответствующее решение властей.

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Вестник Кавказа

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