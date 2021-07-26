Гарибашвили прокомментировал возможность локдауна в Грузии

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили исключил введение очередного локдауна в стране, также, по его словам, не будет вводиться и каких-либо серьезных ограничений. Это связано с тем, что Грузия не выдержит очередного закрытия, а строгие ограничения повредят экономике.

По его словам, руководство республики выбрало иной путь. "Это путь управления. Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия", - сказал он в ходе заседания Кабмина.

В этой связи Гарибашвили напомнил, что в Грузию поступило полмиллиона доз вакцины Pfizer из США и призвал граждан вакцинироваться, а Минздрав страны – обеспечить каждый населенный пункт вакцинами.