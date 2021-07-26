В России выявили 23 239 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 23,2 тыс случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 239 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 137 (9,2%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 629 (минимум с 31 мая), в Московской области - 2 161, в Санкт-Петербурге - 1 929. В Крыму 389 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 304, в Краснодарском крае - 257, в Дагестане - 205, в Чечне - 121, в Кабардино-Балкарии - 84, в Северной Осетии - 59, в Карачаево-Черкесии- 58, в Ингушетии - 54, в Адыгее - 51.

Суточный прирост составил 0,38%, общее число инфицированных в России достигло 6 149 780 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 16,2 тыс человек, за весь период - 5 506 834 человека.

Умерли за сутки 727 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 154 601 человек.